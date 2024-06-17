Тренер «Ванкувера» Токкет: мы смотрим на лучшие российские клубы, чтобы чему-то научиться

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал, что использует опыт лучших российских команд в своей работе.

«Я даю нашим тренерам задание посмотреть на три лучшие российские команды и понять, что они делают, чему мы можем научиться, не жертвуя при этом своей игрой в обороне. Это то, что я имею в виду, говоря о самосовершенствовании. Хорошие тренеры глубоко погружаются, чтобы понять, что можно улучшить», — приводит слова Токкета сайт Canucks Army.

«Ванкувер» завершил сезон после того, как в семи матчах проиграл серию плей-офф полуфинала Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз». Перед этим «Кэнакс» забрали серию у «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4-2.

Напомним, по итогам регулярки команда Токкета заняла третье место в Западной конференции, набрав 109 очков.