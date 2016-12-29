Роу: «Флорида» совершила невероятный камбэк в третьем периоде

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз»поделился впечатлениями от матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3 Б), в котором его команда отыграла две шайбы в третьем периоде.«Я очень горд ребятами, они не сдавались и совершили великолепный камбэк. То, что они сделали в третьем периоде, нанесли столько бросков, это что-то невероятное. Знаю, что у ребят есть разочарование от поражения, но мы заработали одно очко в таком сложном матче, это дорогого стоит», — приводятся слова Роу на официальном сайте НХЛ.