Панарин: всех денег не заработать, а в «Чикаго» мне всё нравится

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с клубом на $ 12 млн.
«Чикаго» дал мне шанс выступать на самом высоком уровне. Мне всё нравится в команде и окружающей обстановке. Всех денег всё равно не заработать.
Приятно, что вопрос о новом контракте решён, это сняло часть давления. Но в то же время теперь мне надо оправдать доверие и показывать игру как минимум не хуже той, что от меня ждут", — цитирует Панарина Chicago SunTimes.
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