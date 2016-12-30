Панарин: всех денег не заработать, а в «Чикаго» мне всё нравится

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с клубом на $ 12 млн.«Чикаго» дал мне шанс выступать на самом высоком уровне. Мне всё нравится в команде и окружающей обстановке. Всех денег всё равно не заработать.Приятно, что вопрос о новом контракте решён, это сняло часть давления. Но в то же время теперь мне надо оправдать доверие и показывать игру как минимум не хуже той, что от меня ждут", — цитирует Панарина Chicago SunTimes.