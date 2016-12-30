Нападающий Бенсон подписал контракт новичка с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» заключил трёхлетний контракт новичка с нападающим, сообщается на официальном сайте клуба.18-летний форвард выступает в WHL за «Ванкувер Джайнтс» и сыграл в этом сезоне 31 матч и является лучшим бомбардиром и ассистентом команды, набрав 40 (10+30) результативных баллов.В составе сборной Канады Бенсон принимал участие в юниорском чемпионате мира 2015 года, где выиграл бронзовую медаль, а также завоевал золото на мемориале Глинки 2015 года. «Ойлерз» выбрали Бенсона на драфте 2016 года под общим 32-м номером.