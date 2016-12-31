Защитник «Сан-Хосе» Власич получил травму в игре с «Филадельфией»

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуард Власич не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфия Флайерз» (2:0), получив травму после попадания шайбы в лицо.
В концовке третьего периода защитник «Флайерз» Шейн Гостисбер нанёс бросок по воротам и попал во Власича. Он некоторое время находился на льду, а затем покинул его с посторонней помощью. По словам главного тренера «Шаркс» Питера ДеБура, игрок наверняка пропустит следующий матч команды с «Лос-Анджелесом».
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