Кейн: Панарин забил невероятным броском

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля 2016
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Борьба
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
09:59
А. Юдин: СКА помахал у ЦСКА перед носом морковкой. Пора напомнить, кто хозяин
09:50
Как завершится матч ЦСКА — СКА
05:39
«Чикаго» выиграл у «Нэшвилла», Панарин отметился голом
04:52
25 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» в ОТ одолеть «Филадельфию»
03:48
«Питтсбург» продлил победную серию, обыграв «Тампу», Наместников отметился голом
12:53
Скривенс: когда противостоим лучшим командам РФ, у нас сомнительные удаления
16:20
«Торпедо» одолело «Барыс», добыв четвёртую победу подряд, у Эштона — дубль
11:48
Брагин: игроки 1998 года слабее этого состава. Где был Рубцов на МЧМ-2017?
20:10
Женская молодёжная сборная России уступила Канаде на чемпионате мира
03:48
«Питтсбург» продлил победную серию, обыграв «Тампу», Наместников отметился голом
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Кейн: Панарин забил невероятным броском
9 января 2017, понедельник. 10:34.
Хоккей
Форвард «Чикаго Блэкхоукс»
Патрик Кейн
ценил гол
Артемия Панарина
в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (5:2).
«Это один из лучших бросков, которые я видел. Его клюшка, наверное, даже коснулась борта. Невероятный бросок», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Посмотреть видео гола Панарина можно, пройдя по
ссылке
.
Источник:
NHL
Сообщить об ошибке
Теги
Чикаго Блэкхоукс
Артемий Панарин
Комментарии:
Правила
Новости. Хоккей
9 января 2017, понедельник
10:39
Самолёт с игроками «Далласа» совершил вынужденную посадку из-за задымления
10:34
Кейн: Панарин забил невероятным броском
10:29
Купер: после ответной шайбы «Питтсбурга» «Тампа» сломалась
10:28
Кенневилль — третий тренер в истории НХЛ, проведший 1500 матчей
10:26
Фолиньо: знали, что одержать первую победу после той серии будет нелегко
10:25
Капитан «Анахайма» Гецлаф пропустил третий матч подряд
10:25
Салливан: думаю, «Тампа» справится с неудачами
10:23
Б. Маклеллан: Овечкин не маленький мальчик, команда для него — главная ценность
10:22
Ахо, Стоун и Хартман – звёзды дня в НХЛ
10:21
Овечкин: не думаю, что рекорды Гретцки могут быть побиты. Игра изменилась
10:16
Питерс: было бы неплохо, если бы Ахо был больше нацелен на ворота
10:11
Соколов сделал дубль в 4-м матче подряд в OHL, Барбашев — 3-й снайпер АХЛ
09:59
А. Юдин: СКА помахал у ЦСКА перед носом морковкой. Пора напомнить, кто хозяин
09:57
«Трактор» в честь юбилея проведёт ретросерию
09:51
«Оттава» — «Эдмонтон»: Беннинг подрался с Уайдмэном
09:50
Как завершится матч ЦСКА — СКА
09:29
Морис: у меня нет проблем с хитом Маккейба против Лайне — он не был грязным
09:18
«Коламбус» первым набрал 60 очков в сезоне, а в прошлом — 76 очков за 82 матча
09:08
Кросби вернулся на второе место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ
09:05
Тэйвз проиграл Кейну пари и сфотографировался в форме сборной США
09:00
Василевский проиграл четыре матча подряд и пропустил в них 20 шайб
08:21
Бобровский: матч с «Филадельфией», за которую я раньше играл, был особенным
06:53
«Миннесота» увезла победу из Анахайма
05:44
«Оттава» прервала череду поражений, обыграв «Эдмонтон»
05:39
«Чикаго» выиграл у «Нэшвилла», Панарин отметился голом
04:52
25 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» в ОТ одолеть «Филадельфию»
03:48
«Питтсбург» продлил победную серию, обыграв «Тампу», Наместников отметился голом
03:48
«Каролина» в овертайме одолела «Бостон», Ахо оформил дубль
00:54
Ржига: «Слован» хотел победить, рад, что мы заработали три очка
00:26
Форварды «Вашингтона» Оши и Уилсон пропустили тренировку команды
8 января 2017, воскресенье
23:52
Джионта: приём на Лайне был чистым, никто не хотел нанести травму
23:22
Браташ: результат на МЧМ положительный, расклад сил был не в нашу пользу
22:56
Голкипер «Оттавы» Андерсон вернётся в расположение команды не раньше февраля
22:34
Андриевский: наше безвольное, беззубое большинство сыграло роль в поражении
22:03
Мутко: наши парни на МЧМ выглядели достойно — просто красавцы
21:51
У нападающего «Виннипега» Лайне диагностировали сотрясение мозга
21:30
«Слован» взял верх над «Адмиралом», Таффе оформил дубль
21:04
«Нэшвилл» выставил защитника Гранберга на драфт отказов
20:35
Крикунов: не все игроки «Автомобилиста» оказались готовы к матчу со «Спартаком»
20:10
Женская молодёжная сборная России уступила Канаде на чемпионате мира
19:48
Ярушкин: игру определил второй период, который «Спартак» проиграл вчистую
19:28
Яремчук: не слишком доволен своим дебютом, но Разин похвалил после игры
19:06
Результаты игрового дня МХЛ
18:56
Разин: хочется привлекать местную молодёжь, в «Югре» хороший 1999 год
18:26
Буцаев: в третьем периоде были моменты, но легко пропустили гол
Все новости
RSS
Как завершится матч ЦСКА - СКА?
Победой ЦСКА
Победой СКА
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+