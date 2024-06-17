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Д. Фёдоров назвал, кто из молодых хоккеистов может заиграть в «Торпедо» в будущем сезоне

Д. Фёдоров назвал, кто из молодых хоккеистов может заиграть в «Торпедо» в будущем сезоне
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Тренер «Чайки» Дмитрий Фёдоров назвал хоккеиста, которому Игорь Ларионов может дать шанс закрепиться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

– Почему лучший бомбардир «Чайки» в сезоне-2023/2024 Андрей Крутов не дебютировал в «Торпедо»?
– Из-за возраста. Всё-таки Андрей ещё очень молодой. Нельзя форсированно вводить игрока в КХЛ. Это может обернуться для него серьёзными неприятностями – потеряет игровой тонус, если будет мало выходить на лёд, психологически сломается, если допустит фатальную ошибку. Молодому нападающему, проводящему первые матчи на взрослом хоккее, важно правильно действовать на возврате и в обороне. Крутов 2006 года рождения, он не играл в решающих матчах Кубка Харламова в 2023 году, потому что в команде тогда было много взрослых ребят. В сезоне-2023/2024 он уже был лидером, тренерский штаб «Чайки» невероятно ему доверял, при этом с него серьёзно спрашивали и требовали улучшения в некоторых нюансах. Андрей очень хорош с шайбой, он исключительный талант. У меня чуйка, что в следующем чемпионате Игорь Николаевич Ларионов даст Андрею шанс.

Был эпизод, связанный с ним. Я никогда не называю фамилии хоккеистов, когда рассказываю про негативные эпизоды, но тут Крутова хочу похвалить. После одного из видеособраний по ходу сезона я подошёл к нему и сказал: «Андрей, хочу показать тебе один эпизод». Он сразу же ответил: «Это где я неправильно сыграл на вбрасывании?» Я был потрясён. Там мелочь, сущий пустяк. Но Андрей просмотрел свой матч, тщательно проанализировал, где с его стороны были недоработки, и сразу понял, на какой микроэпизод я могу обратить внимание. С игроками, у которых такой высокий уровень осознанности, работать одно удовольствие, — приводит слова Фёдорова пресс-служба МХЛ.

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