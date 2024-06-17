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Джерси Макдэвида с третьего матча финала НХЛ выставлено на аукцион за $ 60 тыс.

Джерси Макдэвида с третьего матча финала НХЛ выставлено на аукцион за $ 60 тыс.
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Игровая майка нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, в которой он сыграл в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз», была выставлена на аукционе за $ 60 тыс.

Объявление о продаже джерси было опубликовано сразу после игры 13 июня, в которой «Эдмонтон» уступил со счётом 3:4, а канадский форвард и капитан команды стал автором ассистентского дубля.

Окончание аукциона — 18 июня в 6:23 мск.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Макдэвида 22 сыгранных матча, в которых он набрал 38 (6+32) очков при показателе полезности «+9».

Напомним, сейчас канадский клуб уступает в серии со счётом 1-3.

Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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