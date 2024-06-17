Кожевников: не надо через СМИ внушать Гусеву — останься не останься. Пусть попробует в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о влиянии критики СМИ на решение Никиты Гусева о продолжении карьеры.

— Сейчас же в НХЛ создают новый клуб — «Юту». Может быть, стоит там подписаться?

— Не знаю, не хочу гадать. Дай бог. Гусев заслужил этого. Когда ты со стороны наблюдаешь, это одна вещь; когда играешь — то другая. Это будет его решение. Пускай попробует, что за проблема? Не пойдёт — вернётся. Здесь он долгожданный, молодёжь учится у него.

Дай бог, чтобы его кто-то взял сначала. Когда долго ищет клуб, как правило, это значит, что мало шансов. От безысходности подписываться хоть с кем-то — не думаю, что это имеет смысл.

Навязываться тоже нельзя, с его-то мастерством. Олимпийский чемпион всё-таки! Навязываться в НХЛ — значит, зарплата будет уменьшена. Но это его личное дело, сам знает. Взрослый человек, заслуженный, сам всё понимает. Через прессу внушать ему — останься не останься — не надо. Пускай попробует. А там посмотрим, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.