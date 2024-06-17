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«Нормально с ноги вошёл!» Нападающий «Питтсбурга» Пономарёв оценил дебютный сезон в НХЛ

«Нормально с ноги вошёл!» Нападающий «Питтсбурга» Пономарёв оценил дебютный сезон в НХЛ
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Василий Пономарёв прокомментировал свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Здорово, когда получается сыграть в НХЛ. Это очень запоминающееся чувство. К сожалению, у меня там был неполный сезон, но это был мой первый шаг, задел на будущее. Нормально с ноги вошёл!» — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 22-летний Пономарёв провёл два матча в НХЛ за «Каролину Харрикейнз», отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. В марте стало известно, что форвард стал участником обмена, в результате которого перешёл из «ураганов» в «Питтсбург».

В 43 матчах АХЛ за «Чикаго Вулвз» и «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» на его счету 30 (9+21) очков при коэффициенте полезности «-18».

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