Будро: когда побеждаешь, на вопросы о возвращении отвечать легко

Главный тренер «Миннесота Уайлд»прокомментировал победу над своей бывшей командой – «Анахайм Дакс» (2:1).«Как мне понравилось возвращение? Мне всё понравилось. Вы шутите? Когда побеждаешь, на вопросы о возвращении отвечать легко. Это был хороший подарок на день рождения. Было здорово сюда приехать, встретить множество знакомых людей. Меня хорошо приняли.Сегодня, особенно в первых двух периодах, мы играли в оборонительный хоккей и не давали сопернику много возможностей. Это хорошо, так как в последнее время наша игра в обороне несколько разладилась. Считаю, что это как раз из-за того, что мы стали много забивать сами и больше думать об атаке.Впрочем, и сегодня были все шансы забить больше. Но мы действительно сильно сыграли в защите, я очень рад, что Дубник провёл первый хороший матч из последних нескольких и вернулся к своей игре», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.