Второй бомбардир «Салавата Юлаева» Хартикайнен выбыл на 4-6 недель

Нападающий «Салавата Юлаева»выбыл из строя предположительно на 4-6 недель. Об этом сообщил главный тренер уфимской команды Континентальной хоккейной лигив интервью официальному сайту «Салавата Юлаева».В текущем сезоне финский хоккеист провёл 46 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 36 (19+17) очков при показателе полезности «+7». В настоящее время Хартикайнен является вторым бомбардиром уфимской команды Континентальной хоккейной лиги.