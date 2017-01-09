Лавиолетт: Хартман сделал движение рукой, которое привело к голу

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал гол форварда «Чикаго Блэкхоукс» Райана Хартмана в матче команд (2:5). Хартман сделал счёт 3:2 в пользу своей команды в середине третьего периода.«Я брал просмотр не из-за возможного сдвига ворот, а из-за возможного гола рукой: не специально ли он взял клюшку в другую руку и попал по шайбе рукой. Трудно сказать, но он определённо сделал движение рукой, которое привело к голу. Думаю, нельзя точно сказать, специально он сделал это или нет», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.