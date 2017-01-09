Герман Рубцов расторг контракт с «Витязем»

По инициативе игрока расторгнуто соглашение между «Витязем» и нападающим, при этом подмосковный клуб сохранил спортивные права на хоккеиста. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.18-летний Рубцов в этом сезоне провёл за подмосковную команду 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Он также принял участие в молодёжном чемпионате мира в составе сборной России, которая завоевала бронзу. Сам Рубцов получил травму носа в четвертьфинале с командой Дании и после завершения турнира отправился в расположение «Филадельфии Флайерз» для прохождения лечения.Канадское издание RDS ранее сообщало, что Рубцов намерен закончить сезон в команде «Шикутими», выступающей в QMJHL.