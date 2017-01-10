Радулов: честно говоря, до сих пор адаптируюсь к НХЛ

Форвард «Монреаль Канадиенс»высказался о своей адаптации к НХЛ.«Честно говоря, я до сих пор адаптируюсь к НХЛ, всё-таки прошло достаточно времени с моего предыдущего опыта. Безусловно, вернуться непросто. Здесь каждая игра очень тяжёлая, для меня это новое испытание, в котором надо доказывать свою готовность в каждой смене. Стараюсь это сделать.У нас в команде сейчас очень много травмированных, поэтому в состав привлекается большое количество молодых ребят. Мы постоянно играем в последнее время в таком формате, парни из фарм-клуба приспосабливаются к новым скоростям. Задача опытных игроков состоит в том, что помочь им в этом, мы должны играть в командный хоккей», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.