Майк Ричардс может продолжить карьеру в Европе

Нападающий, который в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча, может продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщает журналист Дайрен Махибан. Отмечается, что игрок ещё не утратил надежду найти себе команду в этом сезоне.Последним клубом 31-летнего канадца в НХЛ был «Вашингтон Кэпиталз», за который он сыграл 39 матчей в прошлом сезоне и набрал 5 (3+2) очков.«Лос-Анджелес Кингз», в составе которого Ричардс выиграл два Кубка Стэнли, расторг с ним контракт после того, как хоккеиста задержали на американо-канадской границе с запрещёнными веществами. В большинстве европейских лиг дедлайн на переходы ещё не наступил.