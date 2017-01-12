Крикунов: жаль, что «Автомобилист» не удержал победу в матче со «Слованом»

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста»прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским «Слованом». Встреча закончилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Слована». В ходе матча «Автомобилист» вёл — 2:0.«Тяжело что-то сказать по этому матчу. Жаль, что мы не смогли удержать лидерство и довести дело до победы», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Рихард Вайнфортнер.«Автомобилист» идёт на 11-м месте в Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на пять очков.