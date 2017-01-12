Капитан женской «молодёжки»: никаких эмоций после игры с Чехией не осталось

Капитан женской молодёжной сборной России по хоккеюпрокомментировала победу над командой Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счётом 2:0.«В первом периоде у нас не всё получалось, но в перерыве мы с девчонками как следует настроились и достойно провели этот матч, вытащили его «на зубах». Я поучаствовала во второй заброшенной шайбе: мы вывели на бросок Лену Проворову, она забила гол. Отчасти на нас всё-таки наложилась усталость, поскольку вчерашняя игра тоже была трудной и поздно закончилась. Что касается чешской сборной, то они играли грязно, постоянно старались вывести нас на эмоции.Никаких эмоций после игры не осталось. Завтра будем отдыхать и набираться сил на следующий матч — с США», — приводит слова Пироговой официальный сайт ФХР.