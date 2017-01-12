Чайковски: дисциплина подвела «Автомобилист» в матче со «Слованом»

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста»прокомментировал поражение от братиславского «Слована» (2:3 ОТ).«Это была хорошая игра. Мы очень хотели победить, мы хотим играть в плей-офф, поэтому важно набирать как можно больше очков. В этой игре всё было достижимо, но всё решила дисциплина, а она нас подвела. Все знают, что в Братиславе очень приятно играть, для меня матч был интересен тем, что мои друзья, семья приехали», — сказал Чайковски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рихардом Вайнфортнером.