Маклеод забил гол бывшей команде и подрался с Игинлой в 1-м матче после обмена

Форвард «Нэшвилл Предаторз»отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2) и стал третьей звездой встречи.До этого во втором периоде он успел подраться с Джеромом Игинлой. Это был первый матч 32-летнего канадца за «Предаторз» после обмена из «Эвеланш». Маклеод до этого провёл в «Колорадо» всю карьеру, начиная с 2006 года.Видео драки и гола доступны по ссылкам: