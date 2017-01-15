Маклеод забил гол бывшей команде и подрался с Игинлой в 1-м матче после обмена

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Коди Маклеод отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2) и стал третьей звездой встречи.
До этого во втором периоде он успел подраться с Джеромом Игинлой. Это был первый матч 32-летнего канадца за «Предаторз» после обмена из «Эвеланш». Маклеод до этого провёл в «Колорадо» всю карьеру, начиная с 2006 года.
Видео драки и гола доступны по ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=WzB6n26xQss
https://www.youtube.com/watch?v=OD61Rei8U9E