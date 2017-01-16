Скривенс: поездка на Дальний Восток – непростое испытание

Вратарь минского «Динамо»поделился впечатлениями от текущего дальневосточного выезда команды.«Конечно, такая поездка требует особой концентрации. Поездка на Дальний Восток – непростое испытание, но через него проходят все клубы в лиге. У нас не получилось добыть нужный результат в Хабаровске, несмотря на это, мы смогли победить в Пекине. Надеюсь, мы сможем продолжить победную серию во Владивостоке.На самом деле в Китае я уже бывал, но приезд с командой – это совсем другое. В первый раз я приехал в Китай ещё тинейджером, с тех пор, конечно, многое изменилось, не изменилась только гостеприимность людей. Китайская культура очень отличается от того, к чему я привык в Северной Америке.Ожидания от матча с «Адмиралом»? Думаю, что размер площадки сыграет свою роль. Нам будет необходимо какое-то время, чтобы привыкнуть к такой коробке. Если мы будем чётко следовать игровому плану, то сможем рассчитывать на положительный результат», — цитирует игрока официальный сайт клуба.