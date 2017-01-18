Айкел: не думаю, что в «Баффало» могут быть довольны текущим положением

Форвард «Баффало Сэйбрз»поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.«Не думаю, что в «Баффало» могут быть довольны текущим положением в турнирной таблице. Очевидно, что мы наблюдаем слишком много нестабильности в действиях команды. Иногда мы проводим серию из нескольких отличных матчей, и начинает казаться, что всё в порядке. Но потом случаются две неудачи, которые отбрасывают вас назад. Вы не можете терять столько очков в этой лиге, если хотите пробиться в плей-офф и провести успешный сезон. «Сэйбрз» должны выдать хорошую победную серию, другого пути нет. Мы видим, как другие команды выдают серии из пяти и более побед подряд, нам надо добиться чего-то похожего», — цитирует Айкела официальный сайт лиги.