Видео. «Динамо» (Москва) — ЦСКА

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017
WTA
ATP
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Билеты на спорт
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Футбольные трансферы
Допинг
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
12:30
Петров: в игре с «Динамо» ЦСКА начал за здравие, а закончил за упокой
11:01
Будете ли вы смотреть Матч звёзд КХЛ- 2017
09:40
НХЛ отменила конкурс зрелищных буллитов во время Матча всех звёзд
09:23
Фридман: как сказал Айзерман, Нестеров хочет вернуться в Россию
08:05
Лисин сыграет в Матче звёзд КХЛ вместо травмированного Соботки
22:06
«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в овертайме «зелёного дерби»
21:10
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Свитов получил «5+20» после фола на Мертле
21:42
Московское «Динамо» с минимальным счётом победило в дерби с ЦСКА
22:19
Орешкин: адресовал свой жест всем, кто видит так же плохо, как и я
23:03
Захаркин: соперник бросил 23 раза и забил 6 голов, не знаю, что комментировать
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Видео. «Динамо» (Москва) — ЦСКА
19 января 2017, четверг. 13:22.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев льда со счётом 1:0.
Единственная заброшенная шайба на счету Алексея Терещенко. Сухой матч оформил вратарь «Динамо» Александр Ерёменко, отразивший все 44 броска по своим воротам.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
ЦСКА
Москва
1:0
– Терещенко (Карсумс, Хиетанен) – 26:28 (5x4)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ — 2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва
ХК ЦСКА
Комментарии:
Правила
Новости. Хоккей
19 января 2017, четверг
13:22
Видео. «Динамо» (Москва) — ЦСКА
13:19
ДеБур: не буду против, если эта встреча с «Кингз» станет последней в сезоне
12:58
Макдэвид: сложно радоваться 100 очкам, когда играешь против Ягра
12:37
Московское «Динамо» установило клубный рекорд в КХЛ по сухим матчам за сезон
12:30
Петров: в игре с «Динамо» ЦСКА начал за здравие, а закончил за упокой
12:22
Гурьянов забил победный гол во второй игре подряд и стал 2-й звездой матча АХЛ
12:08
Раймер: вряд ли кто-то из вратарей согласится с решением засчитать гол Макдэвида
12:03
Стал известен состав студенческой женской сборной России на Универсиаду
11:54
Платонов: сыграл 900 матчей и понимаешь, что стал старым
11:35
Маршан: команда — это семья, которая примет игрока любой сексуальной ориентации
11:26
Доус: Матч звёзд — весёлый праздник хоккея, тут нужно забыть о серьёзности
11:07
Макдэвид, Татар и Бержерон — звёзды дня в НХЛ
11:01
Будете ли вы смотреть Матч звёзд КХЛ- 2017
11:00
Побьёт ли СКА рекорд по количеству голов и как завершатся другие матчи дня в КХЛ
10:57
Гимаев: Орлов ещё будет прибавлять, но не факт, что останется в «Вашингтоне»
10:39
Салливан: «Питтсбург» показал уверенную командную игру
10:36
Террьен: чтобы был шанс на победу, надо сражаться. «Монреаль» этого не сделал
10:30
Столяров: в домашней серии для «Нефтехимика» начинается финал Кубка Гагарина
10:14
Жюльен: «Бостон» провалился, у меня просто нет слов
09:49
Макдэвид в матче с «Флоридой» набрал 100-е очко
09:40
НХЛ отменила конкурс зрелищных буллитов во время Матча всех звёзд
09:34
«Сан-Хосе» взял верх над «Лос-Анджелесом», Торнтон сделал две передачи
09:23
Фридман: как сказал Айзерман, Нестеров хочет вернуться в Россию
09:17
Блашилл: то, что «Детройт» выиграл, уступая 1:4, многое говорит о команде
08:31
«Эдмонтон» за 3 секунды до конца овертайма вырвал победу у «Флориды»
08:05
Лисин сыграет в Матче звёзд КХЛ вместо травмированного Соботки
07:08
«Детройт» отыгрался со счёта 1:4 и победил «Бостон» в серии буллитов
06:21
«Питтсбург» победил «Монреаль», Малкин и Емелин набрали по 1 очку
06:16
«Аризона» проиграла «Виннипегу», Бурмистров набрал 1 очко
01:16
Ю. Бродин пропустит не менее месяца из-за травмы
00:57
Голкипер «Колорадо» Варламов пропустит две недели из-за травмы паха
00:46
Азеведу: мы с «Салаватом» не слишком любим друг друга, играть с ними весело
00:24
Форвард «Салавата» Мертл получил рваную рану века
18 января 2017, среда
23:52
Е. Медведев: есть опыт, поэтому заменить Соботку мне не составило проблем
23:25
Билялетдинов: команды показали хороший, быстрый хоккей — это радует
23:03
Захаркин: соперник бросил 23 раза и забил 6 голов, не знаю, что комментировать
22:44
Афиногенов: драка Швеца-Рогового перевернула игру, она подхлестнула «Витязь»
22:42
Карпов: можно сказать, что у «Динамо» была репетиция перед плей-офф
22:38
Ничушкин: поражение от «Динамо» опустит ЦСКА на землю
22:30
Белов: после травмы Никулин сыграл на своём уровне, чувствует себя хорошо
22:29
А. Фёдоров: думаю, «Динамо» привыкло к ЦСКА, знали, чего ожидать
22:27
Аболс: Аронсон явно проиграл Швецу-Роговому, у него повреждение, разбита бровь
22:19
Орешкин: адресовал свой жест всем, кто видит так же плохо, как и я
22:15
Болельщик с гитарой и танцы в вип-ложе — в фоторепортаже «Динамо» — ЦСКА
22:09
Квартальнов: мы не пытались забрать игру с «Динамо», весь ЦСКА сыграл слабо
Все новости
RSS
Будете ли вы смотреть Матч звёзд КХЛ-2017?
Да, новый формат игры – это интересно
Нет, никогда не понимал его смысл
Буду, но только мастер-шоу
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+