Чистяков: шоу на Матче звёзд почти не было, была просьба играть в полную силу

Главный тренер команды «Запад» и женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков подвёл итоги Матча звёзд ЖХЛ.
«Это событие очень важное. Во-первых, матч прошёл на ура, приличная организация, много народу. Девчонки не оплошали, а порадовали зрителя. Шоу почти не было, к девчонкам была просьба от руководства играть в полную силу. Считаю, что они выглядели достойно. «Запад» отыграл на ноль, так как удачно сыграли вратари. Мы не сидели в обороне, играли в открытый хоккей. Моментов было достаточно.
Игра Валерии Меркушевой за команду Востока? Я за ней следил, не только сегодня. Ездил на молодёжный чемпионат мира. И она рассматривается как один из кандидатов в молодёжную сборную. Девчонка прогрессирует, растёт. В этом сезоне сильно добавила», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.