Фазель и губернатор Приморья обсудили возможность проведения МЧМ во Владивостоке

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обсудили возможность проведения во Владивостоке молодёжного чемпионата мира.
В 2018 году Челябинск и Магнитогорск примут юниорский чемпионат мира, а Новосибирск претендует на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
«Мы обсуждали с Фазелем возможность проведения молодёжного чемпионата мира», — цитирует Миклушевского ТАСС.
«У нас есть юниорский чемпионат мира в Челябинске и Магнитогорске, может быть Новосибирск 2023 года, а дальше посмотрим — в следующий раз такая возможность у России появится лет через пять после 2023 года», — сказал Фазель.
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