Фазель и губернатор Приморья обсудили возможность проведения МЧМ во Владивостоке

Президент Международной федерации хоккеяи губернатор Приморского краяобсудили возможность проведения во Владивостоке молодёжного чемпионата мира.В 2018 году Челябинск и Магнитогорск примут юниорский чемпионат мира, а Новосибирск претендует на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.«Мы обсуждали с Фазелем возможность проведения молодёжного чемпионата мира», — цитирует Миклушевского ТАСС.«У нас есть юниорский чемпионат мира в Челябинске и Магнитогорске, может быть Новосибирск 2023 года, а дальше посмотрим — в следующий раз такая возможность у России появится лет через пять после 2023 года», — сказал Фазель.