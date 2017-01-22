«Коламбус» нанёс поражение «Каролине», Бобровский сделал 35 сэйвов

«Коламбус Блю Джекетс» выиграл у «Каролина Харрикейнс» со счётом 3:2 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Коламбусе.
В первом периоде хозяева вышли вперёд и удвоили преимущество усилиями Маркуса Хянникяйнена и Скотта Хартнелла. Во втором периоде гости сумели сравнять счёт, благодаря голам Себастьяна Ахо и Джастина Фолка. Исход же встречи в третьем периоде решил оформивший дубль Скотт Хартнелл, который забил победный гол. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский сделал 35 сэйвов.