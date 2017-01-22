Бурмистров после перехода в «Аризону» набрал 3 очка в 4 матчах

Форвард «Аризона Койотс» Александр Бурмистров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) сделал голевую передачу. После обмена из «Виннипег Джетс» российский нападающий набрал в четырёх матчах регулярного чемпионата НХЛ три очка.
Всего в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона на счету Бурмистрова пять (0+5) очков.
Видео результативных действий Бурмистрова доступно по следующей ссылке
Впечатлён результативностью Бурмистрова? Возьми его в свой фэнтэзи проект!