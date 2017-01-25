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Вратарь Куик сыграет за «Лос-Анджелес» не раньше начала марта

25 января 2017, среда. 09:20. Хоккей
Вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик не сможет вернуться в строй как минимум до начала марта. Об этом информирует официальный сайт НХЛ. 31-летний американский голкипер не выходил на лёд с 12 октября — он получил травму паха в первом периоде дебютного матча сезона с «Сан-Хосе Шаркс». Хоккеист пока не возобновил ледовые тренировки.

В прошлом сезоне Куик провёл больше всех матчей в сезоне (68) и вошёл в число финалистов «Везина Трофи». Он в среднем пропустил 2,22 шайбы за игру, отразил 91,8% бросков и пять раз сыграл на ноль.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Джонатан Куик
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25 января 2017, среда
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24 января 2017, вторник
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