Симмондс: я стал намного сильнее, чем когда был в «Лос-Анджелесе»

Форвард «Филадельфии Флайерз»в преддверии Матча звёзд НХЛ в Лос-Анджелесе вспомнил о своём обмене из «Кингз» летом 2011 года.«Я немного расстроился, когда меня обменяли. Это обычная реакция любого профессионального спортсмена на первый обмен. Но я быстро понял, что попал в замечательное место для профессионального роста, что там я смогу развиваться как хоккеист и как человек. Мой агент сразу мне сказал, что обмен поможет моей карьере. Он говорил, что моя роль в новой команде увеличится, и это хорошо. Он понимал, что я расстроен, но говорил, что через пять лет я буду благодарен этому обмену.Я стал намного сильнее, чем когда был в «Лос-Анджелесе». Моя игра стала другой, получается делать намного больше. Я совсем не хочу говорить им: «Посмотрите, насколько лучше я стал играть». Я не хочу доказывать, что они допустили ошибку. Ни в коем случае.Я очень рад, что я игрок «Филадельфии». Если бы не тот обмен, я не стал бы таким игроком, каким я являюсь сейчас. Так что я благодарен этой команде за то, что она дала мне шанс расти. Я лечу туда для того, чтобы получить удовольствие», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.