Карпов: когда «СЮ» сравнял счёт, шока не было, продолжали играть в свою игру

Нападающий московского «Динамо»поделился эмоциями после крупной победы над «Салаватом Юлаевым» (6:2).«Думаю, счёт 6:2 у нас случайно второй раз подряд получается, но мы были бы не против каждый раз так выигрывать. После того как «Салават» сравнял счёт, шока не было, продолжали играть в свой хоккей. Мы молодцы, что смогли ещё забить и переломить игру. Мы много бросаем по воротам и получается реализовывать моменты. Про плей-офф пока не думаю», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.