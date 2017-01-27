Пестушко: я давно не играю в Нижнекамске, поспокойнее к этому отношусь

Нападающий «Авангарда»поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».«Я на 100 процентов уверен, что игра будет довольно жёсткая и вязкая, потому что Нижнекамску нужно набирать очки, чтобы попасть в плей-офф. А у нас активно идёт подготовка к этой части чемпионата, поэтому каждый из оставшихся матчей – это своеобразная репетиция перед играми на выбывание.Всё зависит от человека, для кого-то игры принципиальные, для кого-то обычные. Для меня… Я давно не играю в Нижнекамске, так что поспокойнее к этому отношусь. Первое время – да, было очень важно. Девять сезонов за «Нефтехимик» просто так не проходят, первые годы были принципиальными, сейчас попроще. Сегодня нам надо самим начать агрессивно и активно, чтобы показать сопернику, что мы настроены на победу.Нужно не задумываться, а просто играть — по заданию. Отрабатывать моменты, которые нам пригодятся в плей-офф. В Тольятти проигрывали две шайбы — и не было возможности вернуться в игру. В плей-офф такого допускать нельзя, нужно бороться при любом счете. Этот компонент отработаем и технические моменты — большинство, например», — цитирует игрока официальный сайт клуба.