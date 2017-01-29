Команда Никиты Кучерова стала победителем конкурсов Superskills на Матче звёзд

В НХЛ прошли традиционные конкурсы хоккейного мастерства Superskills, предваряющие Матч всех звёзд. Их победителем стала команда Атлантического дивизиона, обыгравшая в финальном раунде — серии буллитов — Тихоокеанский дивизион (4 очка против 1), сообщает официальный сайт НХЛ.Российским представителем в команде победителей был нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», который в конкурсе на скорость побил прежний рекорд Дилана Ларкина (13,160 секунды), но проиграл соревнование Коннору Макдэвиду (13,020). Команда Столичного дивизиона, за которую выступают Александр Овечкин и Сергей Бобровский, заняла третье место.