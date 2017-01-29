Кучеров побил рекорд Ларкина, но проиграл Макдэвиду в забегах на скорость

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг»побил рекорд Дилана Ларкина в забегах на скорость в рамках Матча звёзд НХЛ, который проходит в Лос-Анджелесе, показав результат 13,160 с. Тем не менее россиянин проиграл нападающему «Эдмонтон Ойлерс», который пробежал ещё быстрее — 13,020 с и одержал в конкурсе победу.Всего в забегах принимали участие 8 человек. Кучеров соревновался в паре с Кэмом Эткинсоном, выступающим в составе «Коламбус Блю Джекетс». Макдэвид бежал с нападающим «Колорадо Эвеланш» Нэтаном Маккинноном.