Овечкин: играть под руководством Гретцки – мечта

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»после мастер-шоу в преддверии Матча звёзд НХЛ — 2017 признался, что с нетерпением ждёт возможности поработать вместе с Гретцки. Он сменил Джона Тортореллу во главе команды Столичного дивизиона.«Сегодня было весело. Конечно, хотелось бы принять участие в большем количестве конкурсов. Уэйном Гретцки будет тренером команды Столичного дивизиона в Матче звёзд? Да, он мне говорил об этом вчера. С нетерпением жду. Никогда не задумывался об этом. Играть под руководством Гретцки – мечта», — цитирует игрока официальный сайт клуба.