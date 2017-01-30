Светлов: тренеры «Салавата» доверяют Сведбергу, он полсезона сыграл хорошо

Олимпийский чемпионвыразил мнение, согласно которому руководству «Салавата» не стоило искать замену Сведбергу по ходу сезона.«Многого не знаю, что происходит внутри, полсезона сыграл хорошо, что сейчас с ним происходит, сложно сказать. Может, надо было менять. А кого можно найти? Какой хороший вратарь свободен? Добровольно никто хорошего вратаря не отдаст. У руководства и тренеров, возможно, есть доверие к вратарю, год назад хорошо сыграл в плей-офф», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.