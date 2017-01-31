Крикунов: на нашей арене сгорело 10-15 кресел

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал о последствиях возгорания на домашней арене клуба.
«Пожар начался в бане или качалке у арендаторов. Это произошло уже после нашей тренировки. Мы пришли, думали, что учебная тревога, а она настоящая – там сиденья горят, штук 10-15 сгорело. Пожарные уже были там и за несколько минут все потушили.
Сегодня вечером у минского «Динамо» должна пройти тренировка. Думаю, что всё будет нормально и матч состоится», – цитирует тренера ТАСС.
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