Марун: «Ойлерз» сыграли 4 матча – и теперь ещё один 5-дневный перерыв

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Патрик Марун выразил недовольство перерывом на отдых сразу после Матча звёзд НХЛ.«Думаю, после Матча звёзд всё, что хочется, – продолжать играть. Мы сыграли 4 матча – и теперь ещё один 5-дневный перерыв. Я бы хотел, чтобы мы поиграли ещё недели две, чтобы почувствовать ноги, и только потом ушли на перерыв.Нам нужно просто продолжать делать то, что мы делали, и искать способы вернуться на тот путь, которым мы шли, когда всё оставили», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.