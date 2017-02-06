Вовченко: две неудачные серии стоили «Северстали» борьбы за плей-офф

Форвард «Северстали»рассказал о выступлении своей команды и вызове в олимпийскую сборную России.«Конечно, вызов в сборную был неожиданным, но если вызвали, то значит, верят, и надо доказывать своё место в составе. В этом сезоне играл лучше, чем в прошлом, возможно, поэтому заметили. В клубе сыгрались с Трунёвым, Трубачёвым, хорошо понимаем друг друга. Да и опыта стало уже чуть побольше. В сезоне были две длинные неудачные серии, они и стоили нам борьбы за плей-офф», — сказал Вовченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.