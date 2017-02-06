Бобков: в сборную приехал с боевым настроением, настрой только на победу

Вратарь олимпийской сборной Россииподелился ощущениями от предстоящего Кубка Словакии, а также отметил, что для «Адмирала» заканчивать «регулярку» играми в московском регионе — это хорошо.«Приехал с боевым настроением в Новогорск. Представлять сборную — это всегда почётно, так что настрой только на победу. Слабых соперников на этом турнире не будет. Готовимся к упорной борьбе и к тому, чтобы показать лучший результат. Определённое давление есть, но мы профессионалы, справляемся с этим и выходим показывать лучший результат.Понятно, что «Адмирал» борется за плей-офф, у некоторых ребят сейчас выходные, а меня пригласили в сборную. Но это ни в коем случае не выбьет нас, стараемся держать себя в форме. У нас будет три дня тренировок. Стараемся держать себя в игровом ритме. Есть определённый плюс, что заключительные игры сезона у нас будут в московском регионе. Прилетим с турнира, сядем на автобус и поедем в Ярославль», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.