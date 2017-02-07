Стал известен состав сборной России U16 на Турнир четырёх наций

Тренерский штаб сборной U16 определился с окончательным составом, который примет участие в Турнире четырёх наций. В Великий Новгород отправится 22 игрока (2 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих):Вратари: Илья Горбунов («Трактор»), Всеволод Скотников (ЦСКА);Защитники: Глеб Андреев, Никита Олейник, Александр Шапошников (все — ЦСКА), Алексей Горячев, Илья Миронов (оба — «Локомотив»), Данил Климов («Ак Барс»), Тимур Файзутдинов («Динамо» Спб), Семён Чистяков («Салават Юлаев»);Нападающие: Михаил Абрамов, Данила Хулапов, Александр Чернов (все – ЦСКА), Владимир Баканин («Салават Юлаев»), Данил Башкиров («Югра»), Максим Берёзкин («Локомотив»), Артур Бровкин («Ак Барс»), Даниил Гущин, Олег Зайцев, Артём Пугачёв, Ростислав Халиуллин (все – «Динамо» Мск), Иван Манин («Витязь»).Сборная России U16 в рамках Турнира четырёх наций проведёт три матча в Великом Новгороде. Первую игру команда сыграет 9 февраля со сборной Финляндии.