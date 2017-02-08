Голевой дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Лос-Анджелес»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Дублем в этом матче отметился российский нападающий Никита Кучеров (27-я и 39-я минуты), ещё по голу забили Джонатан Друен (8), Габриэль Дюмон (32) и Брэйдон Коберн (54). Нападающий «Лайтнинг» Владислав Наместников записал на свой счёт две голевые передачи. Голкипер Бен Бишоп отразил 28 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».