«Коламбус» победил «Детройт» в овертайме, Бобровский сделал 24 сейва

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Джо Луис-Арене» в Детройте и завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.В основное время в составе «Коламбуса» отличились Брэндон Дубински (10-я минута) и Кэм Аткинсон (16). За «Детройт» голы забили Ник Дженсен (4) и Томас Ванек (30). Победу «Блю Джекетс» принёс гол Сета Джонса на 64-й минуте.Голкипер «Коламбуса»отыграл весь матч и отразил 24 броска по своим воротам.