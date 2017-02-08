Кучеров: надеюсь, что смогу продолжить играть результативно

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал крупную победу своей команды в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз» (5:0).«Сегодня я чувствовал себя очень хорошо. Игра получалась, и я надеюсь, что смогу продолжить действовать так же удачно и результативно. Оба гола я забил с передач Наместникова. Владди – очень умный игрок, к тому же мой хороший приятель. Мы с ним постоянно обсуждаем игру, различные нюансы взаимодействий», — приводит слова Кучерова Tampa Bay Times.Кучеров третий сезон подряд добрался до отметки 20 голов за сезон. В 47 матчах регулярного чемпионата на счету россиянина 21 шайба и 28 результативных передач.