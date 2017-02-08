Саттер: Будаю нужно лучше играть на выезде»

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Дэррил Саттер подверг критике вратаря Петера Будая после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:5). При этом голкипер лидирует в текущем сезоне по числу матчей на ноль — 7.«Будай сыграл не очень хорошо. Первый и пятый пропущенные – это плохие голы. Плохие. Петер – опытный хоккеист. Ему нужно лучше играть в ходе выезда», – цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.Первую шайбу забросил нападающий «Тампа-Бэй» Джонатан Друен. Автором пятого гола стал защитник Брэйдон Коберн.