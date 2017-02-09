Голышев: буду не против, если меня обменяют в СКА

Нападающий «Автомобилиста»поделился мнением о возможном переходе в другой клуб.«У меня контракт ещё на два года. Я слышал про разговоры про обмен, но это тот случай, когда от меня совсем ничего не зависит. Обменяют – соберу вещи и поеду, куда скажут. Меня сватают в СКА? Если это случится, то я, понятно, не буду против. Но мы рассуждаем о тех вещах, которые от меня не зависят.«Автомобилист» не угадал с новым тренером? Я хоккеист и не имею права обсуждать тренера. На самом деле зря говорят, что у меня были какие-то конфликты с Андреем Разиным. Он принимал решения, а я выполнял приказы. И сейчас точно такая же ситуация. Тренер говорит – я стараюсь сделать», — цитирует Голышева «Спорт-экспресс».