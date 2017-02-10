«Монреаль» в ОТ выиграл у «Аризоны», Марков набрал 2 очка, Радулов — 1

В первом периоде ворота хозяев поразили Макс Пачьоретти и Андрей Марков. На 35-й минуте Кристиан Дворак отыграл один гол, а точные броски Макса Доми и Алекса Голигоски позволили «Койотс» выйти вперёд.
В заключительной трети Пачьоретти с передачи Маркова и Александр Радулов вернули лидерство «Канадиенс», но Кристиан Дворак восстановил равновесие и перевёл игру в овертайм.
Победу «Монреалю» на 3-й дополнительной минуте принёс Алекс Гальченюк.
Посмотреть видео гола Гальченюка можно, пройдя по ссылке.