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«Монреаль» в ОТ выиграл у «Аризоны», Марков набрал 2 очка, Радулов — 1

10 февраля 2017, пятница. 08:03. Хоккей
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде переиграл «Аризону Койотс» со счётом 5:4.

В первом периоде ворота хозяев поразили Макс Пачьоретти и Андрей Марков. На 35-й минуте Кристиан Дворак отыграл один гол, а точные броски Макса Доми и Алекса Голигоски позволили «Койотс» выйти вперёд.

В заключительной трети Пачьоретти с передачи Маркова и Александр Радулов вернули лидерство «Канадиенс», но Кристиан Дворак восстановил равновесие и перевёл игру в овертайм.

Победу «Монреалю» на 3-й дополнительной минуте принёс Алекс Гальченюк.

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Посмотреть видео гола Гальченюка можно, пройдя по ссылке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Монреаль Канадиенс Александр Радулов Андрей Марков
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