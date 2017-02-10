Генменеджер «Вегаса»: процесс назначения тренера может затянуться до конца весны

Генеральный менеджер «Лас-Вегаса»прокомментировал слухи о возможном приглашении в команду бывшего главного тренера «Бостон Брюинз» Клода Жюльена.«Мы уже дали понять, что этот процесс может затянуться до конца весны. Нет нужды говорить, что мы работаем и всё может быстро измениться.Возможно, это самое важное решение, которое должен принять менеджер. Если есть время, то им надо воспользоваться в полной мере, чтобы принять правильное решение. Но далеко не всегда оно есть. Так бывает в любом бизнесе. Конкуренция возрастает, с каждым годом работать становится всё тяжелее и тяжелее. От тренера может зависеть всё, и поэтому нужно сделать правильный выбор», – цитирует Макфи официальный сайт НХЛ.