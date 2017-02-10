Гендиректор «Сочи»: мы поймём игроков, которые решат обратиться в прокуратуру

Генеральный директор ХК «Сочи»прокомментировал желание некоторых хоккеистов клуба написать заявление в прокуратуру из-за долгов по зарплате.«Действительно, мы в курсе, что некоторые игроки могут подать заявления в прокуратуру по поводу невыплаты им зарплаты. Я не могу ни на кого обижаться, игроки имеют на это право. Окончательное решение ими ещё не принято, но мы поймём тех, кто примет такое решение. Все договорённости с РЖД у нас есть, ждём решения бюрократического вопроса», — цитирует Воропаева ТАСС.