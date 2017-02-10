Сборная России U16 обыграла Чехию на Турнире четырёх наций

Юниорская сборная России U16 одержала крупную победу над командой Чехии в рамках Турнира четырёх наций, который проходит в Великом Новгороде. Встреча завершилась со счётом 5:1.
Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Иван Манин, Михаил Абрамов, Даниил Гущин, Данил Башкиров и Семён Чистяков.
Россия U16 — Чехия U16 — 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)
0:1 — Витоух (Пшеничка), 00:11.
1:1 — Манин (Климов, Халиуллин), 08:07.
2:1 — Абрамов (Чистяков), 11:02.
3:1 — Гущин, 16:12.
4:1 — Башкиров (Бровкин), 19:04.
5:1 — Чистяков (Абрамов), 20:44.