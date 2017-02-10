Главный тренер сборной U16: доволен игрой с Чехией, но есть проблемы в обороне

Главный тренер сборной России U16прокомментировал победу над чехами (5:1) на Турнире четырёх наций, который проходит в Великом Новгороде.«Сегодня есть результат, но есть проблемы, особенно они касаются обороны. Нападающие сделали свою работу и смогли забить, и самое главное, что не дали возможности сопернику сократить отставание. После первого периода игрокам была поставлена задача не пропустить, стараться ловить их на контратаках. В целом я доволен игрой.Что касается матча с финнами, то, конечно же, сыграло большую роль волнение, поскольку некоторые игроки первый раз попали на турнир такого уровня. Хочется отметить новгородских болельщиков, они отлично нас поддерживали, и нам вчера даже было перед ними стыдно за такой результат», — цитирует Левицкого пресс-служба ФХР.